OD Chypre : Une grosse dose d'amour pour Xavier à son retour au Québec

L'aventure de Xavier à Occupation Double n'a pas été facile du tout.

« Je m'étais inscrit à OD pour soit trouver l'amour, soit pour avoir un genre de jeu de séduction avec les filles. Turns out que mon aventure a tout fait sauf ça. Je n'aurais pas pu prévoir ce qui s'est passé », indique-t-il.

Xavier émet une hypothèse sur la raison pour laquelle il croit n'avoir pas réussi à séduire les filles d'OD.

« Au Québec, ça se passe assez bien avec les filles. Je pense que c'est dû à ma confiance en moi. Ça se ressent, ça se dégage. Je pense qu'en arrivant à Occupation double, je ne sais pas si c'est les caméras - en fait, c'est sûrement les caméras et aussi les personnalités fortes. Les anciens avaient quand même une grosse présence. Je me suis peut-être mis beaucoup de pression. Avec les filles, ça n'allait pas nécessairement bien au début. Ma confiance en a pris un coup. »

Au fil des jours, les choses ne s'amélioraient pas pour Xavier et sa confiance s'effritait, jusqu'à ce moment fatidique à l'aéroport, où il s'est fait rejeter par Julie-Pier. Ce moment a d'ailleurs été difficile à visionner pour lui. « J'ai regardé l'émission avec Johanie. C'est sûr que c'est venu brasser des émotions en dedans de moi.Je suis devenu un peu émotif en voyant ça. »

Il s'agit du seul moment qu'il ferait différemment dans son aventure. « Je pense que Cédric m'aurait laissé le voyage, peu importe ce qui arrivait, sauf ce qui s'est produit, c'est-à-dire si la fille que je choisis n'avait aucun intérêt. J'aurais probablement pris Cindy pour le voyage, si c'était à refaire. »

Heureusement, à son retour à la maison, Xavier a eu une belle surprise. « C'était fou. J'ai une aventure full tough. Je me disais : "Comment le Québec va prendre ça? Est-ce qu'ils vont rire de moi? Est-ce qu'ils vont me prendre en pitié?" J'en avais aucune idée et là je sors et je vois tout l'amour que je reçois. Ça fait du bien parce que, quand je suis sorti des maisons, c'était difficile sur ma confiance. Ça m'aide à me remettre sur pied facilement. »

Oui, des célibataires ont « slidé dans ses DM ». « C'est sûr que j'ai eu plein de messages. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Par contre, j'essaie de regarder le plus possible. C'est sûr qu'il y a une couple de demoiselles qui m'ont demandé en date. Je suis un petit peu trop dans le jus pour m'occuper de ça en ce moment. [...] Je pense que le futur est vraiment beau. J'ai hâte de voir ce que tout ça va m'apporter. »

Bien qu'il n'ait pas trouvé l'amour à OD, on lui souhaite de le trouver au Québec!