Xavier d'OD Chypre donne son avis franc sur le couple de Mathis et Cindy

Nous avons eu la chance de nous entretenir avec Xavier, que Cindy a décidé d'éliminer cette semaine à OD Chypre, préférant conserver Mathis dans l'aventure.

Le joueur professionnel de poker nous a donné son avis sur ce « nouveau » couple d'Occupation Double.

Mathis et Cindy, selon moi, ce n'est pas vraiment un match. J'ai l'impression qu'ils ont des personnalités qui ne se ressemblent pas.

« Mathis, on le sait, il s'est rapproché de Laurie dans la maison des exclus, puis il est retourné dans la maison des gars. Moi, j'ai l'impression que Mathis s'est matché avec Cindy seulement pour la game », nous confie-t-il.

Il ajoute : « Je pense que Cindy, c'est une fille qui est vraiment là pour trouver l'amour. Moi, je ne pense pas que c'est un match, mais en tout cas, à suivre... ».

Malgré tout, Xavier pense que Mathis a des chances de se rendre jusqu'en finale en raison de sa position chez les garçons.

« Je pense qu'Arnaud a une voix forte dans les maisons. J'ai une crainte qu'il arrive à se rendre en finale avec tous les anciens. Ce que je voudrais qu'il arrive, c'est sûr que moi, je m'étais vraiment à lié d'amitié avec les nouveaux garçons, donc si un des nouveaux garçons pouvait se rendre en finale je serais content. Je sais que Damien avait l'air d'avoir une bonne connexion avec Any. C'est sûr que j'aimerais que Damien se rende en finale avec Any, mais si ça continue comme ça, je pense que les anciens gars, style Antho, Mathis, Sébastien, avec Arnaud, vont aller jusqu'au bout. »

Rappelons que, si son aventure a été difficile à Chypre, son retour au Québec est assez réjouissant. Bien des filles ont « slidé dans ses DM ». Xavier nous en parle ici.