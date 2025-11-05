OD Chypre : Catherine et Cédrik s'expriment sur le couple de Mathis et Cindy

Catherine et Cédrik ont été éliminés d'OD Chypre dimanche, après que la jeune femme ait demandé aux filles de mettre sa photo dans l'enveloppe. Les détails ici.

Nous avons eu la chance de discuter avec eux de leur expérience et de leurs impressions de certains couples, dont celui de Cindy et Mathis.

« Je ne backais pas le couple pour Mathis et Cindy, parce que Cindy est très indécise », nous dit Cédrik. « Mathis revenait de la maison des exclus avec Laurie. De voir que justement, il n'a jamais parlé de Cindy dans la maison des exclus et que dans la maison, il revient et dit qu'il est revenu pour elle, c'était clairement un mensonge. Je n'étais pas surpris, mais c'est venu concrétiser mes doutes par rapport à eux.

Apparemment, Marie-May a dit dans un podcast que Mathis ne parlait pas en mal de Cindy, mais il ne comprenait pas pourquoi le monde était intéressé par elle. On dirait que ça fait juste me prouver qu'il est là pour le jeu.

Catherine a aussi évoqué Cindy en revenant sur ses derniers moments dans l'aventure. « Il y a aussi le fait que Cindy vienne basher sur le couple à Seb et Béa. Elle me disait que ça n'allait pas fonctionner, mais devant Béa, elle est toute fine, toute cute et elle veut protéger son couple. Elle lui mentait, je pense. »

Précisons que Cindy est loin d'être un personnage qui fait l'unanimité chez les téléspectateurs. Sa forte personnalité et son exubérance agacent le public, qui s'exprime avec ferveur sur les réseaux sociaux.

