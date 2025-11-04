Catherine a demandé aux filles d'OD Chypre de mettre sa photo dans l'enveloppe : voici pourquoi

Dimanche, c'est Catherine et Cédrik qui ont été éliminés de l'aventure OD Chypre.

Catherine a demandé aux filles qui avaient le droit de vote de l'évincer.

« J'ai dit aux filles que j'avais envie de m'en aller parce que je trouvais que l'ambiance était lourde en ce moment. Oui, j'ai dit : "mettez-moi dans l'enveloppe", mais ce n'était pas en mode : je veux quitter absolument. »

Après le debrief, c'était vraiment intense.

« Je ne savais plus où me positionner avec Alexandra et JP. Je me sentais un peu seule dans les maisons. Notre plan a été dévoilé. Je me sentais un peu trahie des deux côtés. Je ne savais plus qui croire nécessairement. J'étais vraiment proche dans les maisons avec Alex et JP. Je me sentais trahie par rapport à mes amis. »

On se rappellera que, pendant le party d'Halloween, Alexandra a révélé l'entièreté du plan élaboré par Catherine à Laurianne, et s'est complètement détachée de celui-ci. « Moi, j'assume complètement le plan. Les "anciennes" ont fait un plan ensemble de leur côté. Je pense que, dans OD, tout le monde fait des plans et c'est correct. Mais ce qui me dérange le plus, c'est le fait de ne pas assumer et de ne pas être honnête. »

Dans OD Extra, Catherine indique que « certaines personnes allaient être surprises des plans de certaines personnes ». Elle précise son idée : « J'avais l'impression que Cindy et Laurianne étaient contre BA cette semaine-là. On dirait que Laurianne, elle me donnait des cues pour me dire qu'elle allait sortir BA. Est-ce que c'est moi qui ai mal perçu les choses? Peut-être, mais c'était vraiment mon feeling... Il y a aussi le fait que Cindy vienne basher sur le couple à Seb et BA. Elle me disait que ça n'allait pas fonctionner, mais devant BA, elle est toute fine, toute cute et elle veut protéger son couple. Elle lui mentait, je pense. »

Catherine s'exprime aussi sur Any, qui est la cible des réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. « Any est une très bonne personne. Quand elle a des idées, elle est très arrêtée et elle fonce dans le tas. Donc, mettons, sa chicane avec Cindy, c'était très drastique et radical. Je pense que quand on pile sur ses valeurs, elle est très radicale. Je pense qu'elle est très impulsive. Elle a un très gros caractère. C'est sûr que quand tu as une chicane avec elle, elle peut faire peur, mais au final, elle est vraiment parlable. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Any. Elle est super fine. »

