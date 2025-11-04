Où en est le couple de Cédrik et Catherine d'OD Chypre aujourd'hui? Ils répondent

Tout juste sortis de leur aventure OD Chypre, Cédrik et Catherine nous donnent des précisions sur leur relation.

On s'est dit " Je t'aime OD ". On s'est dit " Je t'aime exclus ", mais on ne s'est pas dit encore " je t'aime " tout court.

« Mais ça va super bien pour de vrai », ajoute Cédrik. « On n'a pas vraiment d'étiquette. On se fréquente. On apprend à se connaître à l'extérieur aussi. On va voir comment nos modes de vie vont se rejoindre. Personnellement, je ne vois vraiment aucun obstacle. Ça va super bien. Je suis optimiste pour la suite. »

Catherine enchaîne : « On s'apprécie beaucoup. On aime ça se parler. On s'ennuie quand on n'est pas ensemble. C'est positif. C'est sur la bonne voie. »

Précisons que Catherine et Cédrick habitent à environ 25 minutes l'un de l'autre. « Selon Annie, ça, c'est une relation longue distance », rigole Cédrik.

Dans OD Extra dimanche, on a pu voir Arnaud dire à Cédrik et Catherine que s'ils se rendaient en finale, ils auraient probablement remporter le grand prix. Était-ce des paroles en l'air selon eux?

« Je ne sais pas si on le croit », indique d'abord Cédrik. « Moi, je pense que c'est un commentaire un peu mal placé après qu'il nous a mis dans l'enveloppe. »

Je trouve ça un peu hypocrite de sa part. Il dit que c'est nous le couple gagnant, mais il nous élimine 15 minutes avant.

Selon eux, avait-il des chances de gagner s'ils se rendaient en finale? « On aurait eu des chances, mais je pense qu'on ne se voyait pas plus haut que les autres. »

Dans notre tête, c'était Seb et Béa les forts dans la maison. On pensait que tout le monde les aimait dans la maison, donc le public allait également les aimer. Je pense qu'on a eu vraiment une surprise en ayant notre téléphone, en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux.

Parmi les autres surprises, on retrouve le côté stratégique d'Antho. « Antho, pour nous, dans les maisons, c'est comme le clown. Mais dans les émissions, c'est comme le grand manitou qui planifie ses mouvements avec Arnaud », indique Catherine.

Cédrik, de son côté, ajoute : « Je pensais qu'il suivait Arnaud dans toutes ses décisions, mais clairement, ce n'est pas juste ça. C'est Antho aussi qui décide un peu et qui pose les bonnes questions aux filles pour qu'elles prennent les décisions à leur place. Il est conscient de ce qu'il fait, je pense. »

Voyons voir si les deux amis stratégiques se rendront en finale... Pour Cédrik et Catherine, il est évident qu'Antho et Arnaud ont leur place sur le podium.

Voyez ici quand sera diffusée la grande finale d'OD Chypre et L'heure de vérité, qui risque de brasser!