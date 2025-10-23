Voici quand sera élu le couple gagnant d'OD Chypre

Les finales des émissions de l'automne 2025 arrivent à grands pas.

Et bien que les tournages d'OD Chypre se soient terminés un peu plus tôt qu'à l'habitude, le couple gagnant sera élu approximativement à la même date que par les années passées.

Ainsi, c'est le 23 novembre que sera diffusée la grande finale, en direct de Montréal.

Pour le moment, les prétendants les plus sérieux au titre - que ce soit grâce à leur position de leader dans le groupe ou pour la sincérité de leur couple - sont Arnaud et Lauriane, Béatrice et Sébastien ainsi qu'Anthony et Alexandra. Est-ce qu'un autre couple arrivera à les dépasser à la ligne d'arrivée? Tout est possible!

Notons que le dimanche suivant, le 30 novembre, ce sera la fameuse Heure de vérité. Il y aura aussi des émissions quotidiennes toute la semaine entre les deux.

Nous sommes bien intrigués de voir comment Arnaud et Sébastien sauront se défendre de leurs propos lors des règlements de comptes à la fin du mois de novembre. Any, qui reçoit son lot de critiques sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, risque de ne pas rester silencieuse non plus lors de ces retrouvailles. On ne la connaît certainement pas pour se laisser marcher sur les pieds!

Chose certaine, ces quatre dernières semaines d'Occupation Double seront bien intéressantes à regarder... Parions que nous ne sommes pas au bout de nos surprises!