OD Andalousie : Léa revient sur une phrase qu'elle a prononcée qui a été mal accueillie par les candidates

Léa est la plus récente exclue d'OD Andalousie.

Le parcours de la jeune femme aura été marqué par une phrase prononcée lors de son arrivée.

En effet, à peine débarquée dans l'aventure, elle s'est jetée sur Mia afin de connaître tout le « tea », ce qui signifie « les potins ».

« C'était plus par rapport à ce qui se passe dans les maisons », nous explique-t-elle. « Je ne suis pas nounoune, je sais qu'il y a des couples qui se forment. Je ne savais même pas qu'il y avait une élimination, donc moi en parlant de "tea", c'était plus ça que je voulais dire. »

Elle indique d'ailleurs que ces moments n'ont pas été une partie de plaisir à visionner. « La première opinion de moi de Johanel et Mia m'a un peu affectée, mais je pense qu'ils ont eu le temps de me connaître et ç'a changé », précise-t-elle.

L'étudiante en pharmacologie nous mentionne également qu'il y a une chose qu'elle aurait voulu qu'on voie dans les émissions qui ne s'y retrouve pas. « Quand on sauve Johanel [avec les autres nouveaux], on m'entend dire que je ne sauverais pas Dany et il y avait une suite à ça, et ça n'a pas été mis. Je disais que Dany et moi, on s'entendait vraiment bien et je ne pensais pas qu'il était en danger, c'est pour ça que je ne l'ai pas sauvé. »

Léa, comme Racky la semaine dernière d'ailleurs, a été moins présente dans l'aventure parce qu'elle a quitté pour un voyage. Ce départ, pourtant heureux, lui a définitivement nui. « Je n'ai pas eu le temps de parler au monde. À part leur dire mon nom et ce que je faisais dans la vie, les gars ne me connaissaient pas. Je pense que c'était l'option facile de voter pour moi, justement parce qu'ils ne me connaissaient pas. »

« De plus, je suis partie avec Math P. et avec lui, dès la première fois qu'on s'est parlé, on savait que c'était très amical. On a fait un super beau voyage, mais ça m'a définitivement coupé l'herbe sous le pied », dit-elle.

Le retour de la bouteille amène ce genre de risques. Les téléspectateurs se sont plaints du hasard, néfaste pour certains célibataires cette année, mais on se souviendra que c'est eux qui souhaitaient moins d'ingérence de la production... On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre...

