Les téléspectateurs ont déjà une prédiction sur le couple gagnant d'OD Andalousie

Nous sommes seulement à la semaine #2 d'OD Andalousie et les téléspectateurs semblent déjà avoir des prédictions quant au couple gagnant de cette année.

En effet, sur les réseaux sociaux, bien des gens pensent que Vincent et Lara sont en bonne position pour décrocher le titre en 2023.

Oui, c'est tôt pour les paris, mais les couples qui se forment en tout début d'aventure ont des avantages colossaux sur les autres s'ils restent ensemble jusqu'à la fin. Il n'est donc pas complètement farfelu de penser que Vincent et Lara pourraient terminer dans un condo.

D'autres couples se forment tranquillement, Marie-Andrée (qui a trouvé la « spark » qui manquait) et Anthony ou Rebecca et Mathieu P., mais les fans de l'émission ne misent, pour l'instant, presque exclusivement que sur le charpentier-menuisier et la représentante en mode (est-ce que leur métier peut faire davantage OD?).