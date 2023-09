Si vous avez l'impression d'avoir moins vu Racky que les autres filles à OD Andalousie, vous n'avez pas tort : voici pourquoi

Alors qu'ils venaient de quitter les maisons d'OD Andalousie, nous nous sommes entretenus avec les deux premiers exclus de la saison, Racky et Dany.

Peut-être aviez-vous remarqué que Racky était beaucoup moins présente dans la première semaine que les autres filles.

L'ex-candidate nous explique la raison de cet absentéisme, involontaire de sa part, à l'écran.

Comme la jeune analyste en actuariat a participé à une date qui était loin des maisons, la Tomatina avec Mathieu B, elle n'a pas participé aux activités du tir à l'arc, du questionnaire ainsi qu'au premier 5 à 7 de la saison. « Je pense que les gars auraient eu le temps de plus me connaître et auraient pu se faire une meilleure idée sur moi si j'avais été présente. Beaucoup de gars ont eu l'occasion de me voir juste une fois, donc n'ont pas pu découvrir qui j'étais vraiment », indique-t-elle.

Comme nous avons pu le voir un peu à la télé, Racky a aussi eu quelques soucis de santé en début de parcours. « Tout le stress du tapis rouge, le fait que j'ai eu un peu froid, ça ne m'a pas aidé. On ne le voit pas, mais on a fait un road trip pour se rendre sur le site de la Tomatina, donc la fatigue de la route en plus, c'est sûr que je manquais un peu d'énergie dans les premiers jours, mais ça s'est rétabli », nous explique-t-elle.

Racky nous dit aussi avoir été touchée par la réaction de Simon lors de son départ. « J'ai vraiment apprécié ça. J'ai aimé voir qu'il aurait aimé que je reste plus longtemps », dit-elle.

Racky et Dany pensent que Math « Pasta » et Rebecca ainsi que Vincent et Céline risquent de se rendre loin dans l'aventure. À suivre!