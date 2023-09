OD Andalousie : Fred et Alicia sont-ils à la hauteur de la tâche?

Après une semaine d'aventure officielle, nous sommes en mesure d'évaluer de façon assez juste le travail d'Alicia Moffet et Frédérick Robichaud à la barre d'Occupation Double Andalousie.

D'abord, il faut dire que l'idée d'amener un couple à l'animation d'OD pour remplacer Jay Du Temple nous charmait, surtout qu'on voulait miser davantage sur l'amour cette année. Lorsque l'identité des deux personnes choisies a été dévoilée, la toile n'était pas convaincue, au contraire. Ils allaient devoir faire leurs preuves avant d'obtenir l'aval du public...

Alicia et Fred ont pris leur nouvelle fonction au sérieux. Ils ont été coachés par le comédien Michel Olivier Girard, qui les accompagne d'ailleurs en Espagne. Celui-ci les a aidés avec leur diction et plusieurs autres aspects du métier d'animateur. Est-ce que ces sessions de coaching ont porté fruit?

Pour ce qui est de l'attitude, le duo répond aux attentes. Ils possèdent une chimie indéniable et apporte la juste balance entre sérieux et légèreté dans chacune de leurs interventions. Malgré tout, Fred paraît plus à l'aise qu'Alicia, qui fait preuve de moins de naturel, principalement dans les séquences scriptées. Certains ont aussi rapporté sur les réseaux sociaux que la prononciation de la chanteuse laissait à désirer. De notre côté, nous n'avons pas été agacés par son élocution jusqu'à présent.

Après seulement une semaine, Alicia et Fred auront confondu bien des sceptiques. Ils sauront encore, nous en sommes convaincus, affiner leur style au fil des semaines et s'approprier le format pour nous faire complètement oublier Lady Pagaille.

Nous avons bien hâte de les voir à l'oeuvre lors de leur premier souper d'élimination ce dimanche. Sauront-ils se montrer suffisamment compatissants sans être trop graves et mélos? À suivre!

Rappelons qu'on vous dévoilait ici quel restaurant possédait Antoine, choisi comme « gendre idéal » par les mères des filles. Tous les détails ici.

On attend toujours l'arrivée du médecin de famille dans l'aventure. Est-ce que ce sera ce dimanche? On le souhaite!