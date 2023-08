La présence d'un médecin à OD Andalousie fait réagir : La production se défend

Il fallait s'y attendre, annoncer qu'un médecin allait prendre part à l'aventure Occupation Double Andalousie allait invariablement provoquer des réactions sur les réseaux sociaux.

Les internautes se sont empressés de critiquer le fait qu'un docteur n'avait pas sa place dans une téléréalité, qu'il devait prodiguer des soins dans un hôpital plutôt que des frenchs à la télé.

La production, de son côté, indique qu'elle n'a pas forcé la main à qui que ce soit. « C'est lui qui s'est engagé, ce n'est pas nous qui sommes allés le recruter », précisait Jean-Philippe Perron, producteur au contenu, lors de la présentation des candidates et candidats cette semaine.

Apprenez-en plus sur le fameux médecin d'OD ici.

« Se faire chicaner à OD, ça fait partie de notre ADN », commentait, à la blague, Julie Snyder, qui a vécu tout un raz-de-marée l'an dernier à cause d'Occupation Double.

D'ailleurs, à ce propos, des mesures supplémentaires ont été adoptées au sein de l'équipe depuis le tsunami d'OD Martinique. Une commissaire à l'éthique fait désormais partie des intervenants à destination. Apprenez-en plus ici.

La production a aussi un souci environnemental. Bien qu'elle prépare des voyages dans différentes destinations sur la planète, elle souhaite aussi faire découvrir l'Andalousie et ses environs au maximum. On peut déjà vous dire que les candidats visiteront Ibiza, Majorque, plusieurs endroits au Portugal ainsi que les Açores. Ça promet!

On se garde de nous dire où se trouvent spécifiquement les deux maisons d'OD, mais on nous précise quand même qu'elles se situent entre Gibraltar et Málaga.

L'aventure OD Andalousie débute le dimanche 10 septembre à 18 h 30.