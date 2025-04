Nouveau projet pour ce talentueux choriste d'En direct de l'univers

Cette semaine, nous apprenions que Jason McNally, le choriste d'En direct de l'univers, rejoint la distribution de C’est quoi ta toune?, qui compte déjà sur la participation de Suzie Villeneuve, Audrey-Louise Beauséjour et Jordan Lévesque.

Mis en scène par Joël Legendre (qui agira également à titre de maître de cérémonie), le spectacle proposera une expérience immersive et festive unique.

Lors de chaque représentation, ce sera le public dans la salle qui dictera le cours de la soirée. Grâce à une plateforme interactive, la foule pourra influencer le déroulement - du choix des chansons aux thématiques explorées, en passant par des demandes spéciales exclusives. Notons que les spectateurs pourront entendre des classiques comme « You Can’t Hurry Love », « J’irai où tu iras », « Sweet Child o’ Mine », « I Will Survive », « Don’t Stop Believin » et plus encore.

En plus d'être chef et arrangeur vocal dans la populaire émission de France Beaudoin, Jason McNally est aussi l'idéateur du projet ENTRE NOUS, si on chantait encore, un hommage à la musique québécoise des années 1920 à aujourd’hui. Mentionnons qu'il a fait ses premiers pas en musique aux côtés de Gregory Charles avec Les Petits Chanteurs de Laval.

C’est quoi ta toune? sera présenté en résidence au Cabaret de l'Espace Saint-Denis du 1er au 16 août 2025.