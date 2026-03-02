Normand D'Amour travaillait alors qu'il était dans la maison de Big Brother Célébrités

Depuis le début de la saison, bien des internautes ont souligné le fait que Normand D'Amour ne semblait pas être un joueur très actif dans la maison de Big Brother Célébrités.

À sa sortie de l'aventure, nous lui avons demandé ce qu'il pensait de cette perception des téléspectateurs.

« Je ne suis pas beaucoup là, à l'écran, parce que j'ai fait une toute autre game », dit-il d'abord.

« Les deux premières semaines, c'était sûr qu'il ne fallait pas que je joue trop fort parce que sinon, c'est sûr que je partais. J'avais une réputation de "joueur" qui me collait à la peau. Il fallait que je fasse attention. Sinon, après avoir perdu Émilie dans ma gang, ça a fait comme : "ouf". J'ai décidé de faire une autre game, de pas jouer trop frontal. J'ai été vraiment le confident, j'ai été avec de petites alliances. J'ai été celui qui faisait de la vaisselle, qui faisait de la bouffe, qui avait des beaux moments humains qu'on ne voit pas beaucoup dans la game de Big Brother. »

Les gens disent ça, mais moi je ne m'en fais pas avec ça. Je me suis rendu à la semaine 7 quand même! [...] Faut pas juger tant que t'as pas mis les souliers du gars pendant une couple de jours.

Il faut aussi savoir que Normand D'Amour travaillait dans la maison de Big Brother Célébrités, au contraire de ses colocs.

« J'avais du texte à apprendre. Je sors de la maison et je rentre sur les répétitions de Don Quichotte. Je travaillais. J'étais pas totalement là mentalement. C'est pour ça que j'avais mon petit bureau dans le coin. Tout le monde venait me voir dans mon bureau pour me parler de comment leur game allait. Je savais à peu près tout de tout le monde. »

Il s'était effectivement bâti un petit bureau dans son lit. « Le vieux monsieur dans le coin qui lit tout le temps, c'était moi. »

Normand jouera dans la pièce Quichotte au TNM du 5 mai au 6 juin. Dans cette adaptation de Rébecca Déraspe, Benoit McGinnis sera Sancho Pança, Marie‑Andrée Lemieux, Dulcinée et Debbie Lynch‑White, Madame Petit. Voyez l'affiche officielle au bas de l'article.

Il faut savoir que Normand reprendra également les tournages de STAT au mois de mai. Il n'a évidemment rien pu nous dire sur la finale du mois d'avril, mais nous promet une conclusion « crève-coeur ».