Normand D'Amour fait une demande en mariage inattendue à Big Brother Célébrités

C'est ce dimanche qu'on nous dévoilait le tant attendu dénouement du règne de Félix, après une semaine remplie de suspense, où Mona de Grenoble s'est encore une fois sortie du pétrin en remportant le véto. Perçue au tout début comme une joueuse à éliminer rapidement, du fait de sa précédente victoire à l'émission, il semble que le charismatique artiste soit devenu indélogeable... au même titre que ce joueur, que plusieurs téléspectateurs voient comme grand gagnant de la saison. Les détails dans cet article.

Ils étaient 16, ils ne sont plus que 7. Il n'y a pas à dire, la fin approche à grands pas pour les célébrités encore dans la course, alors la nouvelle alliance Sorel-Tracy promet de mener le bateau pour les prochaines semaines, en devenant l'alliance majoritaire de la maison. Seulement, Félix étant bien déterminé à rester une semaine de plus en étant hors de danger, celui-ci a laissé entendre qu'il pourrait très bien utiliser son pouvoir de la barricade cette semaine, avec sa bonne alliée Marie-Ève.

En outre, au terme d'un vote très serré, c'est le comédien Normand D'Amour qui a été évincé de la maison. Au fil des semaines qu'aura duré son parcours, il faut avouer que son jeu n'aura pas su convaincre les téléspectateurs. Se désignant « loup solitaire », Normand a affirmé être très fier d'être parvenu là où il s'est rendu.

Quelques instants plus tard, après sa sortie de la maison, Normand a pris tout le monde par surprise, Marie-Mai y compris, en amorçant sa demande en mariage pour son amoureuse, la comédienne Pascale Montreuil. D'emblée, l'interprète de Pascal St-Cyr dans STAT a demandé à Marie-Mai si elle acceptait d'être la célébrante du mariage, ce à quoi la principale intéressée a répondu à l'affirmative.

Fier de son coup, Normand a alors sorti une boîte contenant une bague et l'a présenté à la télé, pour sa douce. Marie-Mai l'a aussitôt interrompu et a fait venir Pascale sur le plateau. Celle-ci ne se doutait de rien, quand Normand lui a demandé sa main. On devine que la production de la téléréalité était de mèche avec l'acteur.

Revoyez ce tendre moment en bas de cet article

« Vas-tu avoir ta robe triangle? » a-t-elle demandé à Marie-Mai, tout sourire.

Visiblement émue, les larmes aux yeux, Pascale a dit oui, donnant lieu à un sublime moment de télé, dont on se rappellera très longtemps. On souhaite tout le bonheur du monde aux futurs mariés! Félicitations!

Big Brother Célébrités est diffusé du lundi au jeudi à 19 h 30 et le dimanche à 18 h 30, sur les ondes de Noovo.