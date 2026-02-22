Big Brother Célébrités : Ce joueur est le favori du public pour remporter la saison

C’est un épisode sous haute tension qui nous attendait ce dimanche à Big Brother Célébrités, alors que tous les joueurs étaient au carreau, après une semaine de bouleversements, d’alliances et de trahisons.

Si certaines célébrités usent de doigté pour ne pas froisser, d’autres foncent tête baissée, quitte à déplaire aux téléspectateurs. Citron Rose est d’ailleurs de ce nombre. C’est à lire ici.

Des discussions acérées ont ainsi ponctué la soirée, alors que rien n’était joué entre les deux candidats en danger, Félix et Christophe. Ce dernier a tenté tant bien que mal de se battre pour sa survie, sans succès. Avec l’égalité causée par le vote de la maison, la patronne Kate a tranché en la défaveur de l’humoriste.

Par la suite, au challenge du PM, qui n'était réservé qu'aux détenteurs de clés roses, Félix a effectué une remontée dithyrambique, en réussissant l'épreuve en 18 secondes, devenant automatiquement le nouveau patron. Il faut dire qu'au fil des semaines, l'athlète olympique se positionne comme une valeur sûre au titre de potentiel gagnant de la saison. Et que dire de toutes les clés qu'il possède?

Les célébrités ont-elles raté l'occasion d'évincer un joueur qui devient de plus en plus intouchable? Il semble que les téléspectateurs voient l'Olympien comme le prochain vainqueur de la populaire téléréalité.

« C’est à se demander si ils veulent jouer et gagner ???? Ils auront jamais la chance de sortir Félix et Marie. »

« Suspense qui sera en finale ...... Félix et Marie-Ève. Ils seront impossibles à battre. »

« Félix qui se sauve et qui gagne le patronat je pouvais pas espérer mieux. GO FÉLIX ET MARIE-ÈVE. »

Désormais patron, la prochaine semaine s'annonce captivante, alors qu'on le verra mettre cartes sur table. Comment les joueurs réagiront-ils aux mises en danger et au grand retour d'OTEV?

Mentionnons au passage que le scoop des Gérants d'estrade nous aura appris l'arrivée d'un nouveau bac de slop, contenant également une clé pour permettre à la célébrité de se barricader. Il s'agit du même privilège détenu par Félix. Sachant que seules deux personnes peuvent se barricader, quel candidat sera le premier à tenter le coup?

Il n'y a pas à dire, l'impact des clés brouille les cartes du jeu!

Big Brother Célébrités est diffusé du lundi au jeudi à 18 h 30 et le dimanche à 19 h 30, sur les ondes de Noovo.