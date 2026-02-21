Big Brother Célébrités : Cette joueuse ne fait pas l'unanimité

Après une semaine tendue comme jamais dans la maison de Big Brother Célébrités, le patronat de Kate a eu pour effet de rebrasser les cartes des alliances dans la maison, qui n'a jamais semblé aussi divisée.

En fait, cette 6e saison fait grandement jaser dans les chaumières, tant pour l'intensité du jeu - on pense au fameux coup d'état de la semaine dernière - que pour certains candidats qui ne font visiblement pas l'unanimité. C'est notamment le cas de Citron Rose qui, à la vue des commentaires et réactions qu'elle cause sur les réseaux sociaux, ne risque pas de repartir avec le prix du public cette année.

Son attitude de joueuse est la cible de plusieurs remarques de la part des fans de l'émission, qui sont nombreux à la qualifier de « panier percé ». En effet, Citron n'hésite pas à retourner sa veste en rapportant tout, s'attirant dès lors la sympathie des joueurs en position d'autorité, qui lui accordent leur confiance.

« Personnellement c’est rare qu’une joueuse vient me chercher autant parce que je me répète que c’est un jeu mais là, moi c’est le regard mesquin qui m’interpelle. La façon qu’elle a de se positionner et de lever le menton. Bref, je fais juste en parler et je me sens irritée. »

« C’est la façon dont elle s’y prend. C’est le ton, la position de supériorité qu’elle prend. Et après elle part bavasser à Mona. Mais à quel point ce moove manquait d’empathie… »

« Ben elle va d'un bord à l'autre, elle essaie d'aller avec la gang la plus forte, de donner des infos, mais selon moi elle ne pourra pas survivre bien longtemps dans le jeu. »

Tous les moyens sont-ils bons pour remporter Big Brother? Si le public ne semble pas de cet avis, il est important de mentionner que, contrairement à 6 autres de ses colocataires évincés, Citron est encore dans la maison. Reste à savoir si sa tactique se retournera contre elle, plus tôt que tard.

Ce dimanche, on ne manquera pas le gala d'élimination, qui renverra à la maison Félix ou Christophe. Quelle célébrité sera évincée sous le couvert du patronat de Kate?

Big Brother Célébrités est diffusé le dimanche à 19 h 30 et du lundi au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.