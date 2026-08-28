Normand Brathwaite reviendra officiellement dans ce projet

En juin dernier, nous apprenions que Normand Brathwaite avait été hospitalisé pendant 42 jours. Il a même dû réapprendre à marcher et à parler. Tous les détails ici.

L'animateur devait prendre du repos afin de se remettre sur pied.

Il avait l'intention de reprendre les tournages de Belle et Bum en janvier, mais une incertitude planait à ce sujet.

Dans une publication pour souligner son anniversaire le 27 août dernier, Télé-Québec confirme que Normand reprendra la barre de l'émission musicale, qui lui tient tant à coeur, pour une 24e saison en 2027.

Voyez la publication au bas de l'article.

Nous ignorons pour le moment s'il reviendra comme capitaine des Boomers à Zénith ou s'il reprendra son rôle du Capitaine Goulache dans la dernière saison de la série jeunesse Drazilion.

Nous lui souhaitons de reprendre des forces dans les prochains mois pour qu'il nous revienne en pleine forme en janvier prochain sur les ondes de Télé-Québec.

Rappelons que la chaîne a dévoilé sa programmation de l'automne 2026, fièrement orientée vers la jeunesse, cette semaine. Apprenez-en plus ici.