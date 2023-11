Noovo diffusera bientôt la première série créée par Michel Charette

En 2024, Noovo présentera une première série écrite par le comédien chouchou Michel Charette.

Celle-ci porte le titre de Marco Lachance.

Écrite par Michel et par une équipe d’auteurs, la série raconte l’histoire de Marco Lachance, interprété par Michel Charette, un père monoparental autrefois destiné à devenir une grande vedette de la scène musicale québécoise qui, 25 ans plus tard, est loin de vivre la vie qu’il avait imaginée.

Grâce à sa nature positive inébranlable, il reprendra son destin en main et renouera avec sa passion pour tenter de vivre son rêve. La série, qui laissera une place de premier plan à la musique, fera son entrée sur Noovo l'an prochain.

La série est produite par ComediHa! et par Michel Charette, en collaboration avec Bell Média.

« Avec cette comédie dramatique présentée chez Noovo, je veux faire de la télé réconfortante et montrer aux gens que tout est possible quand on y met les efforts, le temps et la détermination », a déclaré Michel Charette.

« Marco Lachance, c'est une série sur l'espoir, la résilience, la volonté, l'empathie et surtout l'amour ! J'ai décidé de camper l'histoire dans la région de Québec, précisément dans Limoilou - un quartier simple, familial, ouvrier, avec ses résidents colorés, vivants et touchants. Je suis convaincu que tous se reconnaîtront dans l'univers de Marco Lachance et cela leur permettra de réaliser que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras, et que croire en ses rêves, c'est donner à la vie la chance de nous surprendre... »

Pour le moment, on ne connaît pas le reste de la distribution.

La comédie dramatique de 12 épisodes de 30 minutes sera diffusée en 2024 sur les ondes de Noovo.

D'ici là, nous pourrons renouer avec Michel Charette dans la comédie Le bonheur. Les détails dans notre calendrier de la rentrée.