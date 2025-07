Nikolas s'adresse à Maxence après la finale Si on s'aimait Célébrités

Suite à la diffusion du dernier épisode de Si on s'aimait Célébrités, Nikolas s'est adressé à son partenaire de l'aventure, Maxence.

« Maxence, Merci d'avoir été là vraiment là. Présent, bienveillant, humain.

Grâce à toi, j'ai grandi, j'ai appris à mieux me comprendre, à mieux m'aimer.

Tu as su faire briller une lumière en moi que je ne voyais pas encore. Et ça, je ne l'oublierai jamais », indiquait-il sur ses réseaux sociaux.

Rencontré la semaine dernière lors d'un évènement médiatique, nous avons demandé à Maxence quelle était désormais sa relation avec Nikolas. Il faut dire que cela faisait quand même quatre mois que les retrouvailles, diffusées lundi soir à la télé, avaient été tournées. Voyez ici ce qu'il nous a répondu.

Maxence et Nikolas ont été très inspirants au fil de cette aventure transformatrice. Les deux jeunes hommes semblent avoir grandi de façon positive à travers leurs rencontres avec Louise Sigouin et leurs activités ensemble. On leur souhaite beaucoup de bonheur!

