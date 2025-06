Anick Dumontet prend la parole et s'adresse au public de Si on s'aimait Célébrités

Rencontrée sur le tapis rouge de Chicago, nous avons demandé à Anick Dumontet si elle avait un message pour les fans de Si on s'aimait Célébrités.

Celle-ci a choisi de s'adresser aux téléspectatrices.

« Moi, j'étais la plus vieille du show à 53 ans et je dirais, mesdames, on est rarement représentées, c'est difficile de rencontrer sur les réseaux sociaux. »

Soyez authentiques, ne soyez pas gênées de prendre le temps que ça va vous prendre pour rencontrer quelqu'un. Si vous êtes lente, soyez lente, vous avez le droit, vous avez le droit aussi d'exprimer que quelque chose ne vous convient pas.

Elle ajoute : « La société nous impose tellement beaucoup de choses aujourd'hui que, non, rendu à l'âge qu'on a, si vous vous êtes séparées, si vous êtes rendus là où vous vous êtes rendus aujourd'hui, exprimez ce que vous voulez sans que ce que les autres vont dire vienne vous toucher. "Ah, elle est lente, ah, elle est hautaine, ah, elle est froide." Non! Je ne suis pas une fille froide dans la vie. »

Mais je peux-tu, si ça ne me convient pas, être neutre? Je suis neutre et on me dit : "mon Dieu, elle est froide". Bien non, ça ne me convient juste pas. Vous avez le droit! J'avais le droit!

Comment ne pas être complètement sous le charme de cette femme assumée et déterminée!

Voyez son discours dans la vidéo ci-dessous.

