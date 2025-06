Anick Dumontet confirme les rumeurs par rapport à sa situation conjugale actuelle

Jeudi soir, nous avons eu la chance de jaser avec Anick Dumontet de son aventure Si on s'aimait Célébrités alors qu'elle assistait à la première médiatique de la comédie musicale Chicago. Nous vous invitons d'ailleurs à lire notre critique du spectacle ici.

L'animatrice de la Roue de fortune était accompagnée de son nouvel amoureux lors de l'évènement, mais n'a pas posé en sa compagnie sur le tapis rouge. Du coup, elle nous annonce qu'elle n'est officiellement plus un coeur à prendre. Elle n'a pas voulu révéler de détails sur l'identité de celui qui fait battre son coeur, mais nous indique qu'il ne fait pas partie du monde artistique.

En ce qui concerne Alain, son partenaire de l'aventure Si on s'aimait Célébrités, elle nous dit ceci : « On avait échangé nos numéros, on se parlait, mais, en même temps, nos chemins se sont séparés et ils sont séparés aujourd'hui, pas parce qu'il y a eu une chicane, juste parce que l'aventure était terminée, c'est tout ».

Rappelons que lundi prochain sera diffusé le dernier épisode de la première saison de Si on s'aimait Célébrités. Dans cette émission spéciale, qui a été tournée deux mois après le voyage au Mexique, les candidats reviendront sur leur expérience, qui aura été plutôt bouleversante pour la plupart. « C'est la première fois qu'on revoyait nos partenaires depuis l'aventure, donc ça c'était chargé en émotions quand même. Du moins, pour moi, c'est une journée qui m'avait shaké par en-dedans », nous dit Maxence, qui a posé avec Anick sur le tapis rouge.

Ne manquez pas le tout dernier épisode de Si on s'aimait Célébrités lundi soir à 20 h sur les ondes de TVA.