Maxence et Nikolas sont-ils plus que des amis? Maxence répond

Au cours des derniers mois, Maxence et Nikolas ont partagé plusieurs photos et vidéos sur leurs réseaux sociaux respectifs qui nous laissaient croire que le duo de Si on s'aimait Célébrités formaient peut-être un couple aujourd'hui.

Mais, dans la dernière émission régulière de la saison, nous apprenions que Maxence et Nikolas n'étaient que des amis.

Par contre, les choses auraient pu changer depuis la fin des tournages, il y a six mois de cela, surtout qu'ils semblaient avoir gardé une si belle complicité.

Sur le tapis rouge de la comédie musicale Chicago, nous avons demandé à Maxence quel lien avait-il conservé avec Nikolas. Celui-ci nous indique qu'ils ne sont, encore aujourd'hui, que des amis.

Voyez-le répondre à notre question dans la vidéo au bas de l'article.

Il nous révèle également qu'il n'a toujours pas trouvé l'homme de ses rêves. « Mon coeur est toujours à prendre », disait-il en rigolant.

De son côté, Anick indique n'avoir plus aucun lien avec son partenaire de Si on s'aimait, Alain. Écoutez sa version des faits dans la vidéo ci-dessous.

