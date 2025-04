Netflix présentera bientôt cette série à succès québécoise

De temps en temps, la plateforme américaine Netflix ajoute des contenus québécois, pour notre plus grand bonheur. Ce sera le cas le 1er mai, alors que les téléspectateurs nostalgiques pourront renouer avec la série Nos étés, qui avait été diffusée de 2005 à 2008 sur les ondes de TVA.

C'est Sophie Prégent, qui tient un premier rôle dans la série, qui a annoncé la bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux, en profitant pour féliciter ses complices de travail dans ce projet.

Dans Nos étés, on survole le XXe siècle à travers l'histoire de deux familles – les Desrochers, de riches commerçants montréalais, et les Belzile, de modestes fermiers de Cacouna, en bordure du fleuve Saint-Laurent – dont les destins seront étroitement liés pendant 100 ans. L'histoire est articulée autour d’un moment charnière : les vacances estivales de la société bourgeoise. Toute la série se déroule donc en été, et raconte les différents séjours d'une famille bourgeoise à Cap-sur-Mer. Une série qui révèle notre passé collectif et qui, surtout, éclaire notre présent.

Cette proposition comportait plusieurs scènes marquantes, dont une qui reste encore à ce jour gravée dans notre mémoire, et qui concernent justement le personnage de Sophie Prégent.

Écrite par Anne Boyer et Michel D'Astous, la série mettait également en vedette Marie-Chantal Perron, Fanny Mallette, Jean-François Pichette, Patrick Labbé, David Boutin et plusieurs autres.

Allez-vous vous replonger dans cette fresque historique sur Netflix? C'est à voir à compter du 1er mai!

À noter que les quatre saisons sont aussi offertes sur la plateforme québécoise ICI.TOU.TV.