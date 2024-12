Nathalie Simard vit un moment très émouvant à la télé

Ce dimanche, TVA propose une émission spéciale, mettant en vedette Nathalie Simard, aux airs de nostalgie et de fêtes.

Dans Nathalie Simard, mon Noël à l'île, la chanteuse célèbre son amour de l’hiver et replonge dans ses beaux Noëls d’enfance sur l’Île d’Orléans. Elle revisite certains lieux marquants et accompagne ces moments en musique avec notamment Pierre Lapointe et Sara Dufour.

Elle profitera également de ce moment pour prendre des nouvelles de son mentor, Jacques Michel, qu'elle n'a pas vu depuis quelques années.

Ce pèlerinage se terminera dans l'église où elle a été baptisée, qu'elle revisitera en compagnie de sa fille Ève.

Dans un extrait dévoilé aujourd'hui, on assiste à un moment particulièrement émouvant, alors que Nathalie revisite la maison où elle a grandi. En compagnie du propriétaire actuel des lieux, Nathalie constate le pouvoir des souvenirs avec un objet qui la ramène des années en arrière.

Un magnifique moment poignant que vous pouvez voir dans la vidéo en entête ⬆.

Chose certaine, cette émission spéciale permettra aux téléspectateurs de passer un moment de qualité en compagnie d'une artiste affectionnée depuis longtemps.

Ne manquez pas Nathalie Simard, mon Noël à l'île, ce dimanche 8 décembre à 19 h 30, sur les ondes de TVA et TVA+