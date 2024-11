Nathalie Simard célèbre son amour de l'hiver et replonge dans ses beaux Noëls d'enfance sur l'Île d'Orléans. Elle revisite certains lieux marquants et accompagne ces moments en musique avec, notamment, Pierre Lapointe et Sara Dufour. Elle profite aussi de cette virée à l'Île pour prendre des nouvelles de son mentor Jacques Michel, qu'elle n'a pas vu depuis quelques années. Finalement, c'est avec beaucoup d'émotion que Nathalie, accompagnée de sa fille Ève, termine son pèlerinage à l'église où elle a été baptisée.