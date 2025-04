Nathalie Simard envoie un message à une invitée après son entrevue à Tout le monde en parle

Dimanche, à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage recevait Caroline Darian, la fille de Gisèle Pélicot, principale victime des viols de Mazan, en marge de la sortie de son nouveau livre, Pour que l'on se souvienne.

Dans cette entrevue qui donnait froid dans le dos, Mme Darian a rappelé les viols chimiques dont sa mère a été victime de la part d'inconnus sous la supervision de son père, qui la droguait à son insu.

Elle-même a été victime des actions de son père alors qu'un dossier contenant des photos nues d'elle a été retrouvé sur l'ordinateur de celui-ci.

Forte, droite et humble, Caroline Darian a livré une entrevue poignante qui est aussi troublante que nécessaire. Tous les invités (essentiellement des hommes) ont, à un moment ou à un autre, baissé la tête de dégoût en accusant les déclarations de l'autrice. Un silence de mort (et de respect) régnait d'ailleurs sur le plateau alors qu'elle relatait les sévices dont a été victime sa mère et le combat qu'elle a mené après coup.

Très peu de temps après l'entrevue, Nathalie Simard a pris la parole sur ses réseaux sociaux : « Incroyable histoire... Bravo Caroline Darian. RESPECT à vous et à votre MÈRE. »

La chanteuse est, pour nous au Québec, une emblème de la femme forte et digne qui se dresse contre l'oppresseur.

Si vous n'avez pas vu cette entrevue, vous pourrez la reprendre dès lundi sur ICI.tou.tv.