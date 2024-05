Nathalie Simard à l'animation d'une nouvelle téléréalité à TVA

TVA dévoile aujourd'hui l'identité de la personnalité qui animera sa nouvelle téléréalité amoureuse l'automne prochain, Nathalie Simard.

Celle-ci sera à la barre de l'émission Nouvelle chance pour l'amour, produite par Productions Déferlantes en collaboration avec Québecor Contenu.

Le principe de cette émission est le suivant : Cette grande nouveauté de l’automne mettra de l’avant des célibataires entre 40 et 60 ans qui veulent donner une deuxième chance à l’amour. Les participants habiteront ensemble, dans une magnifique demeure, loin de leur vie quotidienne, sous le regard curieux des téléspectateurs

« Avec sa grande authenticité, qui de mieux que Nathalie Simard pour piloter cette nouvelle émission et accompagner les célibataires qui y prendront part ! Son écoute et sa bienveillance l’amèneront à devenir rapidement la complice des participants! », a précisé Kathleen Vachon, directrice Variétés, divertissement et grands formats, Québecor Contenu.

« C’est un réel bonheur pour TVA de pouvoir confirmer que Nathalie Simard sera à la barre d'une de nos émissions de la prochaine saison ! Son côté empathique et sa spontanéité sauront plaire, tant aux participants qu’aux téléspectateurs ! Il va sans dire que l’automne réserve des soirées divertissantes et rassembleuses en perspective à TVA », a souligné Nathalie Fabien, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA.

De son côté, Nathalie Simard indique : « Je suis très enthousiaste à l’idée d’accompagner les participants de cette nouvelle téléréalité. La vie est parfois pleine de surprises et l’animation de Nouvelle chance pour l’amour est un véritable cadeau. »

L'émission sera proposée sur TVA et TVA+.

Depuis sa participation toute étoile à la première saison de Sortez-moi d'ici, Nathalie Simard bénéficie d'une cote d'amour extraordinaire de la part du public.

