Naïla Louidort nous dit à quoi s'attendre pour le retour d'Indéfendable à l'automne

Depuis quelques semaines déjà, les comédiens et comédiennes d'Indéfendable ont terminé leurs vacances et repris le boulot pour le tournage de la 4e saison de la quotidienne. Les téléspectateurs et les téléspectatrices sont évidemment impatients de découvrir la suite de l'intrigue, concoctée par l'autrice Izabel Chevrier, alors que rien ne va plus pour Léo Macdonald (Sébastien Delorme).

On se souviendra que celui-ci est devenu la cible d'un gang criminalisé à la fin de la troisième saison, situation complexe qui a culminé par le décès de Dylan Blondin (Patrice Godin) dans la finale de saison, frappée par le véhicule de Léo qui a ensuite commis un délit de fuite. C'est alors que nous avons eu une révélation sur l'implication d'un personnage dans toute cette affaire : le Sergent Diaz, joué par Thomas Vallières, qui est finalement un ripou.

Nous avons eu le bonheur d'en discuter avec la comédienne Naïla Louidort, qui interprète la stagiaire Mélodie, qui a réussi à titiller notre curiosité.

Elle nous dit : « Il y aura vraiment beaucoup de rebondissements, surtout au début de la saison. Moi-même, en lisant les textes, je me suis rendu compte à quel point je ne m'attendais pas à tous les rebondissements. Tout le monde va vivre aussi, au courant de la saison, des bons punchs. »

Lisez ici ce que l'autrice nous dévoilait à propos de la suite.

Plus encore, Naïla nous parle de ce que nous pourrons voir de son personnage : « Mélodie, on va plonger un peu plus dans sa vie. Ça va être super croustillant et fun. »

On sait, entre autres, que nous pourrons voir Mélodie plaider pour la première fois.

Pourrait-on penser que nous pourrons aussi voir Mélodie tomber en amour dans la prochaine saison? À ce sujet, la comédienne nous dit, sourire en coin : « Ce n'est pas impossible. Ce que je veux dire, c'est que c'est une des choses qu'on peut lui souhaiter, à Mélodie. De vivre une belle histoire d'amour. »

Naïla explique avoir eu certaines craintes avant de se lancer dans cette aventure quotidienne : « Je succédais à Inès, donc j'avais peur aussi que les gens soient comme "C'est juste Inès qui nous manque. Elle est cute, mais il y a juste Inès qui nous manque". Mais finalement, tout le monde est vraiment accueillant. »

La quatrième saison d'Indéfendable sera présentée à compter de septembre sur les ondes de TVA.