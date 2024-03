Mylène St-Sauveur fête son anniversaire sur le plateau d'Alertes

Le 12 mars dernier, l'actrice Mylène St-Sauveur fêtait son 34e anniversaire sur le plateau d'Alertes.

Elle tourne actuellement la suite de la 4e saison, qui sera diffusée l'automne prochain sur les ondes de TVA.

La comédienne a partagé une vidéo de ses collègues qui lui chante « Bonne fête » dans la salle d'interrogatoire de la série.

« 34 chandelles ça prend du souffle pour souffler ça…

Et la beauté dans tout ça, c’est que c’est plus facile quand on est bien entouré. J’ai cet immense privilège là. Je vous en souhaite tout autant. Les amis-la famille-les collègues… peu importe dans quel ordre ça vient ou quel titre ça a dans votre vie, d’l’amour c’est d’l’amour, pis c’est facile d’en donner, mais tellement le fun d’en recevoir. Merci à tous/tes vous êtes extras 🙏🏻🎈Mon❤️ explose! », écrit-elle.

Son équipe lui a aussi offert des fleurs et des présents.

Elle a même reçu une vidéo de Passe-Carreau (son amie Gabrielle Fontaine) qui lui souhaite un bon anniversaire. De quoi rendre jaloux tous les enfants du Québec!

