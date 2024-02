Mylène St-Sauveur aborde la suite d'Alertes après un drame saisissant

ATTENTION! Si vous n'avez pas écouté l'épisode du lundi 26 février, on vous recommande de cesser votre lecture ici.

Ce lundi, dans Alertes, l'escouade Cerbère a réussi à sauver la petite Alice des griffes de son gourou.

Malheureusement, lors d'une fusillade, la capitaine Duquette (Sophie Prégent) s'est retrouvée au centre d'une série de coups de feu et a été touchée.

Elle a été emmenée à l'hôpital. Nous ne savons pas si elle va s'en sortir ou si elle succombera à ses blessures.

Chose certaine, Lily-Rose se sentira responsable de ce qui lui est arrivé. « Elle s'en veut énormément », nous disait récemment l'actrice Mylène St-Sauveur en entrevue. « Soudainement, elle plonge dans un tourbillon d'anxiété et de culpabilité. Ça va être très difficile à gérer pour elle. »

« Lily et Renaud vont essayer de vivre leur amour à travers les différentes épreuves. Et, évidemment, il y a des personnes qui vont peut-être revenir de voyage et brasser le triangle amoureux. » On peut effectivement s'imaginer que Pascal (Jean-Simon Leduc) reviendra au bercail, maintenant que sa maman est dans une situation critique. Le fait qu'il n'a pas retourné ses nombreux appels risque de provoquer chez lui un sentiment de culpabilité, qu'il partagera avec son ex.

En ce qui concerne la prochaine enquête de l'escouade, elle nous dit ceci : « Il y a un jeune qui décède en live dans une téléréalité. Tout le Québec est témoin de cette mort-là. Ça touche à quelque chose de très publicisé. C'est pour ça que ça tombe dans le cour de Cerbère. Est-ce que c'est une mort suspecte? Est-ce que c'est un suicide? Un meurtre? Il y a plein de thèmes intéressants qui émergeront de cette enquête. »

Elle ajoute : « C'est surprenant. C'est une enquête qui est tordue. La vengeance est un plat qui se mange froid. »

Rappelons que Mylène St-Sauveur a récemment assisté avec son conjoint Ludovick Bourdages à un évènement pour la fondation de Charles Lafortune (producteur d'Alertes) et Sophie Prégent, Autiste & Majeur. Les amoureux étaient très chics. Voyez une photo ici.