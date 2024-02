Un événement réussi pour la Fondation Autiste & majeur

Jeudi soir à Montréal, l'évènement Grande soirée & Cause majeure, rassemblait 350 invités, du milieu des affaires, des médias, de la culture et de la santé, dans le but d’amasser des fonds pour financer les projets de la Fondation Autiste & majeur. C'est avec une grande élégance que Mylène St-Sauveur, Ludovick Bourdages, Guy Jodoin, Frédéric Pierre, Guylaine Tanguay et plusieurs autres artistes se sont présentés à la soirée de philanthropie. Voyez toutes nos photos de l'événement sous la thématique d'Alice aux pays des merveilles, dans la galerie d'images ci-bas. Bien entendu, les fondateurs, Sophie Prégent et Charles Lafortune, étaient eux aussi de la partie pour profiter d'une troisième édition résultant de beaucoup, beaucoup d'efforts.

Les dons amassés pour l'occasion contribueront au développement de centres de jour et de plateau de travail pour ainsi offrir aux jeunes adultes autistes la possibilité de se réaliser pleinement.

« On est une jeune fondation, avec beaucoup d’ambitions, et avec des partenaires très solides. », nous racontait Sophie Prégent en entrevue, ne se cachait pas de sa fébrilité.

Généralement, tu commences une fondation avec des dons de 15 000 $ et 25 000 $. Et nous autres, on a commencé avec des dons d’un million, alors il faut livrer la marchandise.

« Tout ça pour dire que sincèrement c’est un peu de pression quand même parce que le spot est quand même sur nous et on veut bien faire, on a des projets. Ça tire du jus. Tantôt, on était dans notre petite salle et on avait nos cartons et on se disait, c’est ridicule, je suis énervée. [...] C’est pas à la légère, c’est signifiant pour nous », disait la comédienne.

« Ça a vraiment pris de l’ampleur, tu vois cette année, on a vraiment plus de monde. J’ai beaucoup d’amis chanteurs, chanteuses qui vont venir avec nous ce soir. On annonce aussi un gros don d’une famille très connue qui va nous appuyer là-dedans », soutenait Charles.

On le voyait, le trou noir du 21 ans, il y avait beaucoup moins de services, ça devenait plus compliqué, [...] on se disait "qu’est-ce qu’on va faire?".

La motivation derrière le projet est noble. « C’est vraiment une démarche personnelle, d’une panique qu’on avait. Et on a dit, bin faut faire quelque chose, on a fait des documentaires, mais la panique, on en a fait quelque chose de beau et on a fait une fondation, pour en faire profiter plus de monde. »

Ce qui en sort concrètement? Charles répond : « Une des choses qui étaient très concrètes, c’est l’espace Autiste et Majeur Québécor, qui est dans le centre À pas de géants. C’est vraiment toute une aile pour les adultes et lui [son fils, Mathis], il fréquente cette aile-là. [...] St-Hubert, c’est un partenaire extrêmement important qui est avec nous ce soir, parce qu’à l’usine de St-Hubert maintenant, y’a une quinzaine d’autistes qui y travaillent, qui ont un salaire, on les a intégré à l’usine. C’est un de nos piliers, le travail. »

Pour en apprendre plus, offrir un don à la fondation ou vous impliquer bénévolement, visitez le site web de l'organisation.