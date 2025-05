Moment touchant à Sortez-moi d'ici entre deux campeuses de différentes générations

Ce dimanche soir, à Sortez-moi d'ici, Sonia Vachon a vécu un moment extrêmement difficile, non pas durant une épreuve, mais lorsqu'elle a été invitée à se mettre en maillot de bain pour faire une saucette dans la piscine à l'eau trouble du camp.

Après que Pascal l'ait encouragée à passer outre ses complexes pour profiter de ce privilège, dont elle avait bien besoin, elle a eu un échange très émouvant avec Naadei, qui est de 20 ans sa cadette.

« On dirait que j'entends tellement de femmes que je connais vivre ça. Je pense à ma mère, je pense à mes tantes. Pis de se priver de quelque chose... t'as besoin de tout ça en ce moment, d'aller dans la piscine. Ça va te faire du bien, t'as chaud. T'sais, toutes les femmes que je connais qui ont ton âge ont le physique de toi.

[...] Il a porté des enfants, là, ce corps-là. »

Pour la remercier, Sonia a envoyé un compliment à Naadei, puis s'est révisée. « Belle grande fille.... Douce grande fille. »

« Ah, ça, ça me fait tellement plus plaisir », a lancé sa nouvelle amie. « Douce grande fille. Je le prends. »

Au confessionnal, après coup, Naadei disait ceci : « On traîne des complexes qui nous empêchent des fois de vivre des moments super importants. Elle a surmonté ça. Puis quand je l'ai vue entrer dans l'eau, elle avait l'air d'une petite fille de 8 ans. Puis elle est venue les yeux pleins d'eau. »

Sonia Vachon a aussi été très touchante à la fin de l'épisode en exigeant d'être celle qui relèverait le défi d'élimination. Ça se jouait entre elle et Gino Chouinard.

« Je te remercie infiniment Gino, mais c'est moi qui y va! », a-t-elle déclaré, inflexible. « Parce qu'aujourd'hui c'était une magnifique journée. Je me suis sentie bien, je me suis amusée. J'ai eu du plaisir et je m'y attendais. »

Précisons que c'est Pascal qui a dû quitter l'aventure Sortez-moi d'ici cette semaine. Il est le troisième campeur éliminé cette saison.

