Mike chez Rona s'en donne à coeur joie dans une publicité parfaite

Stéphanie Nolin
Stéphanie Nolin

Ce mercredi 31 décembre, alors que le Bye Bye 2025 battait son plein, nous avons eu le plaisir de retrouver l'homme qui a fait parler pendant toute l'année, le fameux Mike chez Rona.

En effet, le comédien Alexandre Pronovost (voir ses photos ici) a enfilé de nouveau sa petite veste, cette fois pour une publicité de fin d'année festive, sur l'air bien connu de la chanson « My Sharona ».

Dans ce contexte, Rona nous a offert un karaoké sur la chanson qui est devenue un véritable ver d'oreille pour tous en 2025, alors que le fameux Mike s'en donne à coeur joie en dansant comme jamais.

Du véritable bonheur et une dose d'énergie qui fait franchement du bien.

Voyez la publicité en question ci-dessous.

Sur le web, Rona écrit : « Mike ne fait pas juste lever des 2x4, il fait aussi lever le party. 🎉 » Ils ajoutent, sur Facebook : « On est encore sur notre p'tit nuage de 2025. Merci pour tout l'amour et le support. »

Nous espérons voir davantage de ce sympathique comédien, qui avait fait tourner toutes les têtes lors de son récent passage à Tout le monde en parle. Il fera notamment partie d'un nouveau projet avec Louis Morissette. On vous en parlait ici.

Alexandre Pronovost

