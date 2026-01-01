Mike chez Rona s'en donne à coeur joie dans une publicité parfaite

Ce mercredi 31 décembre, alors que le Bye Bye 2025 battait son plein, nous avons eu le plaisir de retrouver l'homme qui a fait parler pendant toute l'année, le fameux Mike chez Rona.

En effet, le comédien Alexandre Pronovost (voir ses photos ici) a enfilé de nouveau sa petite veste, cette fois pour une publicité de fin d'année festive, sur l'air bien connu de la chanson « My Sharona ».

Dans ce contexte, Rona nous a offert un karaoké sur la chanson qui est devenue un véritable ver d'oreille pour tous en 2025, alors que le fameux Mike s'en donne à coeur joie en dansant comme jamais.

Du véritable bonheur et une dose d'énergie qui fait franchement du bien.

Voyez la publicité en question ci-dessous.

Sur le web, Rona écrit : « Mike ne fait pas juste lever des 2x4, il fait aussi lever le party. 🎉 » Ils ajoutent, sur Facebook : « On est encore sur notre p'tit nuage de 2025. Merci pour tout l'amour et le support. »

Nous espérons voir davantage de ce sympathique comédien, qui avait fait tourner toutes les têtes lors de son récent passage à Tout le monde en parle. Il fera notamment partie d'un nouveau projet avec Louis Morissette. On vous en parlait ici.