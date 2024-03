Mickaël Gouin provoque un fou rire sur le plateau de Ça finit bien la semaine

Ce vendredi soir était diffusé un énième épisode de Ça finit bien la semaine, le populaire talk-show de Julie Bélanger et Jean-Michel Anctil! Pour l'occasion, la paire adorée des téléspectateurs recevait Mickaël Gouin, qui était l'un des invités. Rien qu'à l'idée de sa présence, la table était d'ores et déjà mise pour un début d'émission follement divertissant! Ainsi, comme à son habitude, la dégaine et le franc-parler humoristique du comédien auront beaucoup fait réagir le public en studio, lequel était suspendu à ses lèvres comiques.

Ce dernier a entre autres profité de son passage pour révéler une anecdote plutôt cocasse sur l'accouchement de sa conjointe Léane Labrèche-Dor. Il faut dire que le couple, ayant donné naissance en mai 2021 au petit Milo, a effectivement eu un accouchement à leur image, c'est-à-dire unique et fort divertissant! À ce sujet, Mickaël dévoile :

« Je n'ai jamais été dans le jus de même! Y'a des gars moi qui me disaient : ''Tu vas voir, man, à l'accouchement, t'es dans les jambes de tout le monde, c'est compliqué...'' WHAT?! Ben non! Moi là, j'étais une troisième infirmière! J'étais dedans! Les serviettes, enweille par là, ding! ding! ding! je sortais les affaires! J'étais très, très présent! »

Puis, constatant que sa divertissante anecdote captivait le public en studio, qui croulait sous les rires, il poursuit :

« Je ne sais pas si elle vous a dit ça, mais Léane a accouché sur un fou rire! (...) Elle avait des espèces de bras pour s'accrocher et là, l'infirmière lui avait dit : ''Si tu peux me donner des poussées de 10 secondes, ça ferait vraiment mon affaire.'' Pis là, elle dit :''M'a t'en faire 20!'' Elle était vraiment dedans! Pis moi, comme un malade, j'étais debout sur le lit : 19! 18! Je criais! On était tellement dans notre affaire, moi je criais ça! Léane qui me voit debout en train de beugler comme un coach de gymnastique russe, je ne sais pas quoi, je criais pis là, elle, de me voir faire ça, elle décroche de sa poussée et se met à rire et ça fait ah! ah! ah! plouc! Il est sorti de même! Elle a vraiment accouché sur un fou rire! »

« C'est la première fois que j'entends un accouchement de même! » s'est alors exclamée Julie, qui était, à l'instar de son coanimateur, complètement hilare. Dans notre salon, nous croulions de rire nous aussi, en écoutant l'histoire de cet accouchement qui sort de l'ordinaire. Quel moment mémorable pour le couple!

Un peu avant cette franche rigolade, au cours de l'épisode, Mickaël s'est également confié sur son rôle dans la méga production télévisuelle The Sticky, qui sera prochainement diffusée sur Prime Video. Dans cette série traitant du « vol de sirop d'érable du siècle », l'une des vedettes partageant l'écran à ses côtés est nulle autre que Jamie Lee Curtis. Parlant de cette expérience comme étant très impressionnante, l'une des plus grosses difficultés pour le comédien fut de jouer en anglais, au beau milieu d'un énorme studio de tournage. « That was tough! », s'est-il enquis de révéler, nous donnant du même coup l'irrépressible envie de vouloir dévorer en entier cette série sucrée à souhait!

L'émission Ça finit bien la semaine est diffusée les vendredis à 19 h, sur les ondes de TVA.