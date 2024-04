Mickaël Gouin aborde une rencontre marquante sur le plateau de Je viens vers toi!

Le comédien Mickaël Gouin est collaborateur régulier au talk-show éclaté Je viens vers toi!.

En conversation à propos de la nouvelle saison de Bête noire, série dans laquelle l'acteur tient un rôle particulièrement éprouvant, celui qui se décrit comme timide dans la vie nomme son appréciation envers le talk-show. En fait, il nous confie que, normalement, lorsqu'il participe à ce type d'émission et ne connaît pas un invité, il peut être difficile pour lui de créer des liens. Pourtant, sur le plateau de Marc Labrèche, les moments marquants se multiplient. « On a du fun ensemble et quand tu rencontres quelqu'un de généreux, bien ça explose de fun », nous disait-il, l'air sincèrement épaté de tellement de rencontres épatantes au cours de la saison.

« C'est arrivé avec plusieurs [invités], que si je n'avais pas fait ce show-là avec eux, la chimie n'aurait peut-être pas opérés ou je ne sais pas. [...] Et y'en a d'autre que c'est 100% le contraire, que tu te dis, "j'ai hâte de voir" et finalement, ce n'est pas si le fun que ça. [rires] Mais globalement, pour vrai, 98% du temps, ça a été à chaque fois des espèces de découvertes.»

Il pense, entre autres, à Pierre-Yves Lord, alors qu'il venait tout juste d'enregistrer l'épisode dans lequel l'animateur se prêtait au jeu.

« Quand tu es assis à côté de l'invité, il y a tout le temps comme une espèce de responsabilité de le mettre à l'aise. On est comme habitués, on y va aux deux semaines, et l'objectif des chakras, c'est aussi d'inclure l'invité autour de la table, parce que le plan, c'est que les gens aient l'impression de faire partie du groupe et d'assister à une soirée entre amis. Alors, quand t'es assis à côté, tu espères que ça va bien se passer. Et, avec PY, ça a vraiment bien été! »

Entre les takes, on parlait sans arrêt et il fallait qu'ils nous disent "arrêtez de parler les gars, on recommence". Mais on avait trop de fun, c'était trop cool.

La présence de Pierre-Yves avait d'ailleurs été très appréciée du public, qui semble apprécier son éloquence sans prétention, notamment au jeu du « speed dating de stars » que Marc propose à chaque début d'émission. « On a comme un background similaire, mais on ne s'était jamais jasé. On s'était dit "allô" de loin, mais on n'avait jamais eu un moment de conversation, de moments "t'es qui toi?". Et ça, ça permet ça », nous faisait savoir Mickaël, omettant de revenir sur un moment plutôt coquet qui avait aussi bien fait rire les téléspectateurs... Un moment où le chakra s'est vu pointer du doigt pour un autre point qu'il a en commun avec Pierre-Yves... Le mot « Lord », qu'il a de tatoué sur le ventre. « Je m'humilie énormément pour ce show-là », disait-il dans l'émission. Voyez ou revoyez ce moment de télévision qui aura valu un fou rire général au bas de l'article.

« Tout le monde est vraiment là dans une optique de plaisir et de bonheur », racontait Mickaël Gouin.

Quel plaisir de retrouver Je viens vers toi!, l'automne prochain!