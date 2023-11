Michel Laperrière jouera l'amour cette saison dans Indéfendable : Il commente

Nous avons vu s'esquisser, ce lundi soir, une relation amoureuse pour Me André Lapointe dans la quotidienne Indéfendable.

En effet, ce personnage, interprété avec tellement d'authenticité par Michel Laperrière, semble craquer pour la juge Clara Fortin, jouée par Josée Deschênes, qui avait fait l'objet d'une poursuite pour meurtre dans la première saison de la série.

Celle-ci avait évidemment été trouvée non coupable.

Ce lundi, nous les avons vus se texter leurs émotions balbutiantes, puis se rejoindre dans un parc pour y prendre un café dans une ambiance complice.

Plus tôt cette saison, nous avions eu le plaisir de croiser Michel Laperrière, où il nous avait laissés entrevoir une relation amoureuse pour son personnage.

Il nous disait : « En effet, il peut se passer quelque chose. Je pense que le personnage va trouver des palpitations. Le petit coeur, tout à coup, va se mettre à battre. »

Les scènes que vous voyez en ce moment ont été tournées au mois de mai dernier.

« C'est très amusant », nous confirme ce nouveau Casanova des ondes, à propos de cette nouvelle trame pour son personnage.

Par ailleurs, le comédien nous confirme ce que nous voyons depuis plusieurs semaines à l'écran, dans la quotidienne : « On travaille beaucoup en équipe cette année, c'est différent. Les avocats travaillent leurs stratégies ensemble. »

Michel Laperrière que c'est son Me Lapointe qui officiera dans une cause dont nous vous parlions plus tôt, qui mettra en vedette un comédien que vous aimez. « C'est un gars qui revient d'Afghanistan, avec un syndrome post-traumatique, qui fait un geste très grave et que je vais défendre. »

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi à 19 h, sur les ondes de TVA.

