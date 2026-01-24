Mia Tinayre impressionne avec une reprise d'un grand classique de Céline Dion

Ce samedi soir, c'était au tour du pape du country, l'inimitable Paul Daraîche, d'être au coeur d'une édition toute spéciale d'En direct de l'univers.

Pour l'occasion, les téléspectateurs ont pu être témoins d'une heure remplie à bloc du genre musical qu'affectionne le convive de la soirée. Au menu, des chansons rythmées de country et réchauffant nos salons de mélodies endiablées... et d'une bonne dose de moments familiaux!

Si l'importance de la famille a toujours été au coeur des projets de Paul Daraîche, il en aura été tout autant ce soir, alors que nous avons notamment pu y voir Dan et Émilie, ses enfants. Soulignant ses 60 ans de carrière, beaucoup d'amis étaient présents pour le célébrer, dont France Castel, qui effectuait un retour sur le plateau après l'annonce de sa rémission du cancer.

Peu après, ce fut au tour de Mia Tinayre de tout rafler sur son passage. Avec sa version de « My Heart Will Go On », que Céline Dion a interprété dans la bande-sonore du film « Titanic », la jeune femme a de nouveau prouvé sa pertinence dans le paysage culturel québécois, impressionnant tout autant qu'à pareille date l'an dernier, alors que nous la découvrions pour la première fois sur les planches de Star Académie.

« Avoir le talent de Mia…ça a juste pas d’allure!!! La Obélix de la voix: elle est tombée jeune dans la potion vocale. »

« Mia Tinayre est comme une tempête en prévision : elle arrive comme une légère brise et nous époustoufle en emportant tout sur son passage ! »

« Mia ! Elle nous donne des frisons par son talent! »

Les deux nouvelles amies, Mia et France, se sont par la suite retrouvées sur « Tennessee Whiskey », dans un segment qui marquera l'histoire de l'émission. Deux véritables forces de la nature, qui n'ont certainement pas fini de nous épater par leur talent!

Mentionnons que l'épisode de la soirée a été l'occasion pour le public de découvrir un nouveau quatuor très surprenant. Les détails ici.

En direct de l'univers est présenté les samedis dès 19 h sur ICI Télé.