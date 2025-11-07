Mia Tinayre épate en reprenant ce succès de Céline Dion

Alors que l'on croyait avoir eu une bonne idée du talent de la jeune Mia Tinayre, plus récente gagnante de Star Académie, voilà que celle-ci en rajoute une couche, alors qu'elle était de passage à l'émission Pour emporter.

En fait, ce vendredi, France Beaudoin recevait sur son plateau plusieurs artistes issus de la scène musicale québécoise, dans le cadre d'une émission spéciale ADISQ, en vue du gala diffusé cette fin de semaine. De ce nombre figurait Mia, avec qui France a pu aborder son amour pour les chansons de Céline Dion, au cours de son enfance et de son adolescence. La populaire animatrice lui a alors quémandé un extrait, ce à quoi l'artiste de 17 ans a acquiescé en reprenant un couplet entier de « S'il suffisait d'aimer », la chanson-titre de l'album à succès de 1998.

Calme et posée, Mia a livré une prestation magistrale de la balade, soufflant chaque note du couplet, tout en étant assise sur le canapé. De quoi rendre l'interprète originale bien fière!

Sur le plateau et dans les salons, les réactions fusaient de toutes parts, remplis de bienveillance pour l'artiste qui, à chacune de ses performances épate :

« Il y a des artistes qui marquent leur temps. Au Québec il y a eu Celine, puis Charlotte. Je pense que Mia est de cette même graine d’artistes au talent unique et ultra exceptionnel. »

« Ce n'est pas juste une merveilleuse voix, mais aussi et surtout une grande interprète! »

« Magnifique quel belle voix tout ce qu'elle chante ça semble vraiment facile elle va aller loin. »

Voyez la prestation en question ci-dessous.

Au cours de l'émission, France Beaudoin recevait également Matt Lang et Lou-Adriane Cassidy, tous deux récipiendaires de prix au Premier gala de l'ADISQ 2025, diffusé plus tôt cette semaine. On vous invite d'ailleurs à découvrir dans cet article une charmante photo de couple du chanteur country avec son amoureuse.

Précisions que cette édition spéciale ADISQ de Pour emporter sera rediffusée juste avant le Gala de l'ADISQ ce dimanche, à ICI Télé, à compter de 19 h 30.