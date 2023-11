« Mes orteils se contorsionnaient en l’écoutant », Antoine revient sur le malaise de sa nuit de l’amour à OD

Cette semaine, on s’entretenait avec Alexandra et Antoine, les plus récents exclus d’OD Andalousie. Après avoir fait le point sur leur aventure et avoir finalement clarifié la question de stratégie, ils nous dévoilaient leurs réactions à l’écoute des émissions.

Plus spécifiquement, on leur a demandé comment ils s’étaient sentis en visionnant les épisodes plus tordus, notamment la scène de la nuit de l’amour?

Antoine répond : « Évidemment ce n’était pas la nuit d’amour le plus romantique qu’on a eue chacun de notre bord. C’est sûr qu’en la regardant… (Rires) ». Il enchaîne, « Les deux, on l’accepte. On n’était pas rendu là dans notre relation. Je l’ai vraiment mieux pris que je pensais. Je l’ai pris un peu en riant. Alexe et moi, on s’entend bien. ».

« J’avoue que mes orteils se contorsionnaient en l’écoutant », ajoute-t-il à la blague, en référence au moment de lumière qu’ont connu ses pieds trahissant son inconfort, moqués avec brio par l’équipe de montage dans cet épisode en question.

« Tu te sens un peu bizarre après avoir regardé ça, mais honnêtement il vaut mieux en rire. »

Alexandra commente finalement dans un positivisme qu’on lui reconnaît : « On l’appréhendait beaucoup, mais c’est fait, c’est derrière nous et on est correct avec ça. On en rit maintenant. C’était un moment "awkward", mais on l’assume. C’est comme ça qu’on l’a vécu. »

Antoine conclu fièrement, « C’est ça qui fait le "show" ».