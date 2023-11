Stratégiques? Antoine et Alexandra d'OD Andalousie font le point

C'est Alexandra et Antoine qui ont dû faire leurs valises dans l’épisode de dimanche soir, à Occupation Double Andalousie. Antoine a été perçu à plusieurs reprises comme un joueur stratégique par les autres candidats.

Le duo a précisé ses intentions face au jeu en entretien avec l’équipe de Showbizz.net. Quoique soulagés et excités d’être de retour au Québec, les deux se disaient heureux de leur parcours.

Showbizz.net : « Quelles leçons tirez-vous de votre expérience dans l’aventure OD ? »

Antoine : « Pour ma part, j’ai clairement pu découvrir que je n’étais pas quelqu’un de très patient. Mais j’ai pu la travailler énormément. Honnêtement, juste l’expérience en général était unique et de voir comment ça marche, une production télé, c’était vraiment impressionnant. »

Alexandra : « J’ai appris plein de trucs sur moi-même. M’adapter à toute la nouveauté, vivre un peu dans l’inconfort de ne pas savoir ce qui s’en vient, ne pas avoir de contrôle… Et de rester dans le positif quand tu cohabites avec ces gens-là 24 heures sur 24, pendant des jours et des jours. De travailler sur toi et d’être capable de nommer des choses quand il y a le besoin, mais de rester dans le respect. J’ai découvert plein de forces en moi. Et ça m’a aussi démontré que je suis capable de partir de la maison longtemps et que je suis bien en voyage. »

Antoine : « Définitivement que pour moi aussi. Je n’avais pas eu la chance de voyager énormément avant OD et ça m’a donné la piqure et l’envie d’en faire plus. »

Showbizz.net : « Est-ce qu’après trois semaines ensemble et après avoir visionné les épisodes, vous avez l’impression d’avoir été, comme c’était critiqué des autres candidats… stratégiques ? »

Antoine : « Une de mes qualités, c’est que je suis quelqu’un de très loyal. Ça devient un peu un défaut à OD, parce que j’ai fait des affinités plus intenses, plus fortes, avec quelques gars. Je pense à Math B, à Jérémy, même si dans l’émission ça ne paraît pas (découvrez notre article à ce sujet ici), à Simon, avec qui j’ai été depuis le début et qui est devenu un grand "chum". Ces trois gars-là, j’ai bâti quelque chose de plus solide avec eux et je n’étais pas capable de les laisser partir. Même si peut-être c’était à leur tour de partir, j’essayais de me battre pour que ces personnes-là restent avec moi. C’est sûr que c’est de ce côté-là que j’ai tourné mes décisions. Mais je le vois, en regardant, que ça peut être vu stratégiquement. Je suis quelqu’un d’assez polarisant, je fais réagir. »

Alexandra : « On dirait qu’ils montrent les bouts où on parle beaucoup de la game… »

Antoine : « On parlait d’autre chose aussi ! »

Alexandra : « … mais c’est ça qui est plate, c’est qu’ils n’en montraient pas tant. Mais en même temps, c’est ça le jeu et nécessairement ça fait partie des discussions et c’est ça qu’ils montrent, comme c’est un point central. Mais on n’était pas stratégiques… On n’était pas siiii stratégiques. On voulait se rendre là où on pouvait et on acceptait de partir quand c’était notre temps. »

Antoine : « Les deux on savait qu’on n’allait pas gagner ! »

Alexandra : « Exact. On voulait juste vivre le jeu. On se disait qu’on aimait l’expérience et qu’on allait faire ce qu’il fallait pour se rendre où on pouvait, mais sans plus. »

Antoine : « Ça nous a permis de faire des activités de plus, d’avoir une nuit de l’amour sensationnelle (rires), de faire une activité de "canyoning", de passer plus de temps avec le monde qu’on aimait. Ce n’était pas stratégique pour aller chercher le prix, on voulait juste en profiter le plus possible. »