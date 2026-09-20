Mélissa Bédard épate à En direct de l'univers

C'est ce samedi que notre attente a pris fin, que le saint graal des variétés musicaux a repris ses droits, sur les ondes d'ICI Télé. Pour le premier épisode de la 18e saison d'En direct de l'univers, France Beaudoin avait promis une surprise de taille aux téléspectateurs, en ne dévoilant l'invité qu'en début d'épisode. Quelle surprise d'y voir la légende du hockey Michel Bergeron!

C'est à l'amphithéâtre Cogeco que le célèbre coach a été « kidnappé », lui qui ne s'attendait absolument pas à recevoir une telle surprise. La soirée a commencé tout en douceur et en jazz avec France Castel sur « N'oublie jamais », une grande habituée de l'émission.

Grand ami de René Angélil, Michel a bien souvent eu la chance d'entendre des chansons en primeur de Céline Dion, dont « Pour que tu m'aimes encore ». Cet hymne à l'amour, paru sur l'album D'eux en 1993, n'a pas pris une ride, si bien qu'il est souvent repris par de plus jeunes chanteurs. C'est le cas de Stella Dupré, la petite-fille de René, qui l'a interprété à l'émission ce samedi avec grande élégance.

Le moment « wow » de la soirée est cependant décerné à la toujours aussi captivante Mélissa Bédard, qui a choisi de reprendre la classique des classiques chansons d'amour, « L'Hymne à l'amour » d'Edith Piaf. Pour rendre hommage aux 52 ans d'union de Michel et de sa conjointe Michèle, l'ex-académicienne s'est permise une relecture absolument renversante du plus grand succès de la Môme.

Les téléspectateurs ont d'ailleurs été subjugués par la version de Mélissa, qui l'ont félicitée en grand nombre sur les réseaux sociaux de l'émission :

« Quel talent….frissons à chaque fois je t’entends, j’ai les larmes aux yeux en écrivant, merci Mélissa et merci France Beaudoin de nous faire vivre ça. »

« Woww merci pour René une bête de scène qu’on s’ennuie, stella pour s’attaquer à Celine défi relevé 🩷 Et Mélissa Bédard une grande dame puissance au max. Merci je suis contente du retour de l’émission 🤩 »

« Ça commence fort, tellement bon. »

« Une grande voix qui vient nous chercher, un bonheur pour le coeur! »

La chanteuse a par ailleurs révélé une première photo avec son nouvel amoureux, quelques heures avant le début de l'émission. C'est à voir ici.

On peut dire que la saison ne pouvait mieux débuter, avec celui qu'on a longtemps surnommé « le tigre ». Son plaisir évident et sa joie contagieuse ont ensoleillé et réchauffé nos télés, après plusieurs mois de pause. Vivement la semaine prochaine pour un nouvel épisode!

En direct de l'univers se poursuit les samedis à 19 h sur ICI Télé.