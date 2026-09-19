Mélissa Bédard pose pour la première fois avec son nouvel amoureux

Dans une sublime publication sur sa page Facebook, l'ex-académicienne révèle fièrement le visage de son conjoint, un certain Michel Bellavance, de Québec. Celui-ci est directeur du développement des affaires chez Souris Mini. Ne forment-ils pas un joli couple?

En début d'année, Mélissa Bédard annonçait avec émotion que la relation avec son conjoint des dernières années, Karl Fortier, était terminée. Depuis, la chanteuse semblait entretenir une nouvelle relation amoureuse, avec un homme dont l'identité était maintenue secrète... jusqu'à ce samedi!

Dans sa publication, Mélissa indique qu'elle était d'abord quelque peu réticente à l'idée de dévoiler au grand jour son nouvel amour, mais qu'après mûre réflexion et travail sur elle-même, elle se sent maintenant prête à en parler publiquement.

« Pas plus tard qu’hier, je disais que je voulais garder mon jardin secret pour moi… Et si je suis honnête, c’était surtout par peur du jugement des autres, des commentaires et des mauvaises langues. Mais dans les derniers temps, j’ai fait énormément de travail sur moi. J’ai appris à me réapproprier ma tête, mais surtout ma vie. À écouter ce que MOI je veux, ce qui me rend heureuse, sans toujours me demander ce que les autres vont en penser. Alors aujourd’hui, vous savez quoi? Je m’en fous des mauvaises langues. La vie est beaucoup trop courte pour cacher son bonheur par peur du regard des autres. Aimez fort. Riez fort. Vivez pleinement. Soyez heureux, à votre façon. Vive l’amour. Vive la vie. Et surtout… vive le bonheur qu’on choisit pour soi. »

Nous tenons à transmettre nos meilleurs voeux de bonheur au couple!

Rappelons que, tout récemment, Mélissa a repris un succès de Ginette Reno et que le résultat était absolument magnifique. C'est à entendre ici.