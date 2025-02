Mélanie Maynard s'ouvre avec émotion sur sa relation avec ses deux enfants

Animatrice aguerrie et comédienne talentueuse, Mélanie Maynard posait toutefois ses assises sur le fauteuil de l'invitée ce samedi, à Pour une fois. Celle-ci avait donc le privilège d'être interviewée par un chapelet de personnalités connues, dont l'animateur Marc-André Coallier.

Quand ce dernier lui demande si elle pense que Rosalie Bonenfant est fière d'être appelée « la fille de Mélanie Maynard », cette dernière répond, sans détour :

« Je pense pas! Quand elle était enfant, c'est sûr, elle ne le disait pas, parce que ça la fatiguait cette attention-là, de ne pas m'avoir à elle toute seule. Elle demandait, si on allait à la Ronde, mettons, que je ne parle pas à personne ou que je ne signe pas d'autographes. C'était dans le gros pic de Dans une galaxie. Je pense que c'est quelque chose qui pèse sur ses épaules. Elle a à faire ses preuves doublement, elle, parce qu'elle est la fille de. »

Un peu plus tard, dans une touchante entrevue avec la femme d'affaires et chanteuse Marilou, Mélanie a affirmé, cette fois à propos de son fils :

« Julie Snyder avait dit quelque part "on ne peut pas être 100 % partout". Tu vois, moi, quand j'ai commencé à travailler, avoir une quotidienne à la télé, mon fils avait 6 mois. Il y a beaucoup de photos de son album que je ne suis même pas capable de regarder, parce que j'étais en train d'apprendre des entrevues et que je sais très bien que je n'étais pas sur la photo. Je me rappelle plus de lui en photo des fois que... Tu vois, ces moments-là, ça ne reviendra jamais et ça, ça me rend triste. »

Les deux femmes en ont profité pour aborder la maternité et leur situation familiale atypique d'une touchante façon, avec une sublime franchise rarement diffusée à la télé. Les détails ici.

