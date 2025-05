Maxence se fait dire ses quatre vérités par Louise Sigouin

On apprend à connaître Maxence Garneau depuis le début de la saison de Si on s'aimait Célébrités et nous ne pourrions l'aimer davantage!

Ce jeudi, il était de passage à Sucré salé et Varda Étienne l'a questionné sur son expérience avec l'experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin.

« Je suis Si on s'aimait depuis la première saison. Quand on m'a appelé, je me suis dit : "je ne peux pas passer à côté de ça!" Avant, je notais les conseils de Louise Sigouin quand elle les donnait aux autres, là, elle allait me les donner directement! »

« Souvent, je ne me faisais pas tant confronter par mes psychologues, mais Louise, elle m'a dit mes quatre vérités », affirme-t-il.

À un moment donné, elle m'a dit : "tu sais Maxence, il va falloir que tu arrêtes de te victimiser du rejet".

« J'étais comme : "ben tu as raison Louise". »

On peut dire que Louise ne fait pas dans la dentelle lorsqu'il est question de faire réaliser des choses importantes à ses patients.

Varda a demandé à Maxence s'il était célibataire et ce dernier a répondu qu'il ne pouvait pas le dire. Varda a assumé qu'il était donc en couple, mais nous aurons le fin mot de l'histoire à la fin de la saison de Si on s'aimait Célébrités. Chose certaine, Maxence et son prétendant Nikolas sont très proches encore aujourd'hui. Voici pourquoi nous pouvons nous permettre d'affirmer cela.

