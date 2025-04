Un couple toujours ensemble depuis la fin des tournages de Si on s'aimait Célébrités?

La nouvelle mouture « célébrités » du docuréalité Si on s'aimait a débuté sur les ondes de TVA il y a deux semaines.

Les quatre célibataires ont choisi leur partenaire dans cette aventure et, si tout se déroule comme prévu, ils conserveront le même jusqu'à la fin de la saison.

La semaine dernière, Maxence a posé sur le tapis rouge des Printemps du MAC au bras de Nikolas Lafontaine, avec qui il partage l'écran dans Si on s'aimait Célébrités.

Est-ce signe que Maxence a trouvé l'amour grâce à Louise Sigouin? Les deux jeunes hommes paraissent certainement très heureux sur la photo partagée par Nikolas sur ses réseaux sociaux.

Maxence et Nikolas étaient aussi tout sourire sur la photo officielle de l'évènement. Voyez les images au bas de l'article.

Lors du visionnement de presse, Maxence Garneau n'a pas confirmé que son histoire d'amour s'était poursuivie après les tournages, mais il n'a certainement pas nié l'information non plus. « Ça s'appelle "Si on s'aimait", c'est pas pour rien », nous disait-il.

Rappelons que dès l'épisode de lundi de Si on s'aimait Célébrités, un couple battra considérablement de l'aile (et non, ce n'est pas celui de Maxence et Nikolas). Plus de détails ici.