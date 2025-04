Si on s'aimait célébrités : Déjà la fin de la lune de miel?

Lundi prochain le 14 avril, les téléspectateurs auront droit à un épisode en dents de scie de Si on s'aimait célébrités, alors que les couples formés dans le deuxième épisode continuent leur périple amoureux, bien accompagnés par Louise Sigouin, experte en accompagnement relationnel.

Pour les participants, ce sera une occasion en or de comprendre leur propre langage de l'amour, mais aussi de découvrir les langages de l'amour qu'ils aiment et ceux qui les rendent mal à l'aise. En ce sens, nous aurons quelques exemples criants de vérité.

La lune de miel est-elle déjà terminée pour certains de ces couples? Certains indices commencent déjà à pointer en ce sens.

Anick Dumontet et son prétendant, Alain, vont aller faire une activité de cuisine, en compagnie du chef Jonathan Garnier. D'ailleurs, Anick sera prise d'un malaise en suivant le cours du cuisinier, ce qui donnera l'occasion à son accompagnateur de lui montrer son soutien. Dans une deuxième rencontre, le duo aura une franche conversation sur la suite des choses, un moment où ils se rendront compte de leurs différences. Louise sera appelée en renfort.

De son côté, Joanie Guérin et son pompier, Michaël, vont se rencontrer chez elle, pour un souper fait maison. Ensemble pour cuisiner, le duo expérimentera ses premiers inconforts, sous le regard navré de Marie-Ève Janvier qui réagira avec vigueur à la scène. Plusieurs femmes vont aussi réagir dans leurs salons, c'est promis! Dans ce couple, l'un semble plus à l'aise que l'autre et cela paraîtra évident après ce troisième épisode.

Pendant ce temps, Maxence Garneau et son prétendant, Nikolas, vont se prêter à une séance de magasinage dans une friperie qui s'avérera assez charmante. Ensemble, ils rencontreront aussi deux amis de Maxence qui ont l'habitude d'être très honnêtes dans leurs analyses. Est-ce que Nikolas va passer le test de l'amitié? C'est à suivre.

Enfin, Sophie Bourgeois et Marc se rendront sur une ferme maraîchère qui appartient à un bon ami de Sophie. Ensemble, ils devront s'affairer à la tâche. De manière complice, Sophie a demandé à son ami de donner des tâches difficiles à Marc, pour voir comment il va réagir. Les rencontres entre ces deux-là sont plus fluides, même si la chimie ne semble pas complètement au rendez-vous. Marc réussira-t-il à séduire Sophie?

Chose certaine, c'est un épisode qui s'avère décisif pour la suite des choses, que vous ne voudrez absolument pas manquer.

C'est à voir les lundis à 20 h sur les ondes de TVA.