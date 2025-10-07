Matthieu Pepper parodie Indéfendable et c'est hilarant!

Matthieu Pepper publie sur ses réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il propose une courte parodie de la quotidienne Indéfendable, plus précisément des filatures dans Indéfendable.

Nous avons été plusieurs à nous dire, de notre salon, que les personnages étaient dangereusement proches pour faire leurs filatures. Pourquoi ne se font-ils pas repérer? Parce que c'est une fiction bien sûr!

Matthieu Pepper a utilisé cette réflexion comme prémisse pour sa vidéo absolument hilarante.

Voyez le résultat ci-dessous.

À noter que la même réflexion s'applique aux filatures dans Antigang, comme nous le constatons depuis quelques semaines.

Les deux quotidiennes se poursuivent, du lundi au jeudi à 19 h, sur TVA et Radio-Canada.

De son côté, Matthieu Pepper a terminé récemment la tournée de son one-man-show En attendant la fête au village.

Nous aurons l'occasion de le voir apparaître dans l'une de nos séries favorites très bientôt, dans un rôle épisodique.