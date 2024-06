Mathis, le fils de Charles Lafortune et Sophie Prégent, franchit une étape importante

Dans le prochain épisode d'Autiste, le commencement, on assistera à la remise de diplôme de Mathis Lafortune, le fils de Charles Lafortune et Sophie Prégent.

Celui-ci gradue de l'École à Pas de Géants, qu'il fréquente depuis qu'il a deux ans. Il s'agit d'un moment important, symbolique, autant pour le père que la mère.

Mathis pourra poursuivre son éducation et développer davantage son autonomie dans L’Espace Autiste & majeur, ouvert dans l'École à Pas de Géants (nous pourrons d'ailleurs voir l'ouverture officielle dans l'émission).

Dans Autiste, le commencement, Charles et Sophie nous ouvrent à nouveau les portes de leur maison et nous font découvrir leur quotidien avec Mathis. L'un des défis qu'ils ont eu à relever au cours de la dernière année a été de trouver une remplaçante à Ginette, la dame qui s'est occupée de leur garçon pendant 12 ans et qui prend maintenant sa retraite. Le couple s'est tourné vers un chasseur de tête pour tenter de trouver la perle rare.

Le documentaire nous présente également des familles qui attendent un diagnostique pour leur enfant. On assiste à leurs questionnements et leurs inquiétudes. Autiste, le commencement est diffusé les jeudis soirs à 19 h sur les ondes de TVA.

Rappelons que, récemment, Charles Lafortune était à la recherche de jeunes autistes pour un projet spécial. Plus de détails ici.