Mathieu Bock-Coté revient sur son passage à Tout le monde en parle

Suite à son passage à Tout le monde en parle, Mathieu Bock-Coté a visité Richard Martineau dans le studio de QUB radio.

Il est revenu sur cette blague de hache qu'avait faite Stéphane Rousseau à l'émission de Marc Labrèche l'an dernier et qui est revenue le hanter ce dimanche. Les détails de cette histoire ici.

Il [Stéphane] m'a expliqué à la pause qu'en fait, c'était un jeu de mots avec "Bock-Coté", "buck" comme l'orignal, donc c'était l'univers de la chasse et alors c'est pour ça qu'il m'avait nommé, par hasard. Je l'ai évidemment cru.

Il précise aussi : « Il s'est excusé non seulement à la pause, mais il s'est excusé aussi à la fin devant tout le monde. J'accepte évidemment ses excuses, mais puisqu'on parlait de discours haineux, je me suis dis : c'est quand même un bon exemple de discours haineux ».

Richard Martineau mentionne alors qu'il a senti un malaise sur le plateau. « Quand tu es rentré à Radio-Canada, c'était quoi "la vibe"? », a demandé l'animateur.

« Les gens sont courtois », a répondu l'invité. « Dans le personnel de soutien, ils étaient tout à fait sympathiques. "Lâchez pas, continuez, on vous suit, on vous suit." C'était très apprécié. Ensuite, Guy A. a été encore une fois très courtois. "Bonjour Mathieu, merci d'avoir accepté". Puis ensuite, les interactions ont été plutôt mineures. »

Il a ajouté : « Je me suis préparé, je réfléchis dans ma loge. Et ensuite, quand je suis arrivé, j'ai compris. Il y a une formule quand même. On aurait dit, autrefois : un chrétien chez les païens. C'est-à-dire, j'arrivais, et puis dans mon esprit, j'allais parler de mon livre. [...] Et là, je me suis dit au bout de quelques instants qu'ils ne voulaient peut-être pas parler de ça. Bon, alors j'accepte de parler d'autres sujets. »

