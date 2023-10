Mathieu Baron ouvrira les portes de sa vie personnelle dans un nouveau projet télé

Mathieu Baron est actuellement en tournage outre-mer, en Suisse et en Italie, pour un projet télé intitulé Mathieu Baron : Retrouvailles à l'italienne. Le tournage a débuté il y a quelques jours.

Né dans une famille italienne et ayant grandi en Suisse, Mathieu Baron est très attaché à ses racines européennes. La production ira à la rencontre de sa famille, de sa fratrie et de ses proches, et assistera à des retrouvailles émouvantes et surprenantes.

Elle suivra Mathieu là où il a fait ses premiers pas, et jusqu'en Italie où il rêve de faire carrière.

Comme on le sait, Mathieu Baron sera bientôt papa. D'ailleurs, son amoureuse, Alexandra De Simon, révélait le sexe de leur enfant à naître cette semaine. Ainsi, pour l'animateur et comédien, ce projet télé se présente aussi comme un dernier voyage avant la naissance du bébé.

Il s'agit d'une réalisation de Félix Trépanier et d'une production de B-612 en collaboration avec Bell Média.

La série documentaire comptera huit épisodes de 30 minutes.

Le résultat sera présenté à Canal Vie cet hiver.

Pendant ce temps, on peut voir Mathieu dans la 2e saison d'Indéfendable qui est en cours à TVA.